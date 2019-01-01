Video | Bir Zamanlar Anadolu'da Terk Edilen Yılkı Atları Bugün Turistlerin Gözdesi Oldu
1 saat önce
Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:21 Kaynak: Youtube
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti