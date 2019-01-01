Son Dakika Haberleri: Video | Bir Zamanlar Anadolu'da Terk Edilen Yılkı Atları Bugün Turistlerin Gözdesi Oldu

Video | Bir Zamanlar Anadolu'da Terk Edilen Yılkı Atları Bugün Turistlerin Gözdesi Oldu

1 saat önce

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:01 

Erciyes, Dünya
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