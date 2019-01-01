Video | Bir Zamanlar Anadolu'da Terk Edilen Yılkı Atları Bugün Turistlerin Gözdesi Oldu
1 saat önce
Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Erciyes
Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:01
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