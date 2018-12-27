Son Dakika Haberleri: Video | Bisiklet Sırtında Türkiye'ye Gelen İki Fransız Tandemlerini 'engelsizlere'...

Video | Bisiklet Sırtında Türkiye'ye Gelen İki Fransız Tandemlerini 'engelsizlere'...

36 dakika önce

Bisiklet sırtında Slovenya'nın Lubyana şehrinden İstanbul'a 25 günde gelen iki Fransız dönüş yolunda iki kişinin birlikte sürebildiği tandemlerini engellilerin bu sporu yapmasına destek olmak için kurulan Engelsiz Pedal Derneği'ne bağışladı.

Bisiklet sırtında Slovenya'nın Lubyana şehrinden İstanbul'a 25 günde gelen iki Fransız dönüş yolunda iki kişinin birlikte sürebildiği tandemlerini engellilerin bu sporu yapmasına destek olmak için kurulan Engelsiz Pedal Derneği'ne bağışladı. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:26 Kaynak: Youtube

İstanbul, Slovenya, Genel
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