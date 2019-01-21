Video | Boeing'in Yeni Modeli 777x'in İlk Uçuşu İçin Geri Sayım Başladı
54 dakika önce
Dünyanın önde gelen pek çok havayolu şirketi Boeing'e sipariş verdikleri 400 milyon dolar değerindeki yeni nesil geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 777X ile ilk uçuşu yapacakları günü bekliyor.
Dünyanın önde gelen pek çok havayolu şirketi Boeing
'e sipariş verdikleri 400 milyon dolar değerindeki yeni nesil geniş gövdeli yolcu uçağı Boeing 777X ile ilk uçuşu yapacakları günü bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:07
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