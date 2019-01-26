Video | Brezilya'da Maden Atık Barajı Çöktü: En Az 9 İşçi Öldü, 200'ü Kayıp
1 saat önce
Brezilya'nın güney batısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu en az 9 kişi öldü yetkililer 200'ü aşkın kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Brezilya
'nın güney batısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu en az 9 kişi öldü yetkililer 200'ü aşkın kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:58
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
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