Video: Brezilya'da Madeni Basan Çamur Selinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
57 dakika önce
Brezilya'da geçtiğimiz hafta bir atık barajının çökmesi sonrası maden ocağını basan çamur selinin görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya
'da geçtiğimiz hafta bir atık barajının çökmesi sonrası maden ocağını basan çamur selinin görüntüleri ortaya çıktı. Felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren olayda ölü sayısı 122'ye yükseldi
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:19
Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi
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