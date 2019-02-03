Son Dakika Haberleri: Video: Brezilya'da Madeni Basan Çamur Selinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Video: Brezilya'da Madeni Basan Çamur Selinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

57 dakika önce

Brezilya'da geçtiğimiz hafta bir atık barajının çökmesi sonrası maden ocağını basan çamur selinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Brezilya'da geçtiğimiz hafta bir atık barajının çökmesi sonrası maden ocağını basan çamur selinin görüntüleri ortaya çıktı. Felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren olayda ölü sayısı 122'ye yükseldi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:19 

Brezilya, Dünya
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