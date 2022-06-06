Yerel yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, 9.300'den fazla insanın bölgeden tahliye edildiğini ve 34 belediyede de olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 128'e Yükseldi - Son Dakika

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