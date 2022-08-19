Video: Brezilya'daki Porto Digital, Çinli Şirketlerle Yakın İşbirliği Peşinde

Porto Digital ya da diğer adıyla Dijital Liman, Brezilya'nın en büyük beşinci şehri olan Recife'de yer alıyor.

2000 yılında kurulan liman, ülkenin en büyük yüksek teknoloji parkına sahip.

Porto Digital Başkanı Pierre Lucena'nın verdiği bilgiye göre, yerli ve yabancı 350'den fazla yüksek teknoloji şirketine ek olarak endüstriye yönelik iş geliştirme merkezleri ile bilimsel araştırma kurumlarına da ev sahipliği yapan parkta toplamda 15.000 civarında kişi çalışıyor.

Lucena, limanın aynı zamanda Çinli şirketlerle de ortaklıklar geliştirmeyi umduğunu söyledi.

PIERRE LUCENA, Porto Digital Başkanı:

"Çinli şirketlerin Porto Digital'e katılabilmesini ve birlikte teknolojik ürünler üreterek ürünleri daha uluslararası hale getirmelerini samimiyetle umuyoruz. Günümüz dünyasında teknolojik ürünler su kadar yaygın. Porto Digital'in yüz tanıma güvenlik sistemi gibi Çinli şirketlerdeki teknolojilerden yararlanabilmesi çok önemli. Parkta bulunan bazı şirketler güneş paneli teknolojisi geliştirmek için Huawei ile işbirliği yaptı."

Çin'in Recife Başkonsolosu Yan Yuqing de hem Çin hem de Brezilya'dan gelen şirketlerin birçok sektörde işbirliğini artırabileceğini söyledi.

YAN YUQİNG, Çin'in Recife Başkonsolosu:

"Hem Çin hem de Brezilya'dan şirketlerin birçok sektörde işbirliği yapabileceğine inanıyorum. Recife'deki Çin Konsolosluğu işbirliğini güçlendirmek, özellikle de ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında bunu gerçekleştirmek için iki taraftan da şirketlere her zaman tam destek veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Recife'den bildiriyor.