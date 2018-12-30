Son Dakika Haberleri: Video | Brezilya: Deniz Tanrıçası Yemanja Anılarak Yeni Yıl Kutlandı

Video | Brezilya: Deniz Tanrıçası Yemanja Anılarak Yeni Yıl Kutlandı

4 dakika önce

Brezilya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında deniz tanrıçası Yemanja anıldı.

Brezilya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında deniz tanrıçası Yemanja anıldı. Yemanja'yı anma festivalinin kökeni, yüzlerce yıl önce Afrika'dan Brezilya'ya getirilen kölelere dayanıyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: Youtube

Afrika, Brezilya, Genel
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