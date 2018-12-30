Son Dakika Haberleri: Video | Brezilya: Deniz Tanrıçası Yemanja Anılarak Yeni Yıl Kutlandı

Video | Brezilya: Deniz Tanrıçası Yemanja Anılarak Yeni Yıl Kutlandı

1 saat önce

Brezilya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında deniz tanrıçası Yemanja anıldı.

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Brezilya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında deniz tanrıçası Yemanja anıldı. Yemanja'yı anma festivalinin kökeni, yüzlerce yıl önce Afrika'dan Brezilya'ya getirilen kölelere dayanıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:43 

Afrika, Brezilya, Dünya
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