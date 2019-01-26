Video | Brigitte'e Evini Açtığı Mülteciler 'anne' Dedi, Komşuları Araya 60 Metre Duvar...
7 dakika önce
Brigitte Lips, Fransa'da 'mültecilerin annesi' olarak çağrılıyor.
Brigitte Lips, Fransa'da 'mültecilerin annesi' olarak çağrılıyor. Gravelines yakınında kamplarda yaşamak zorunda kalan mültecilere kapısını açan Lips, evinde onlarca kişinin telefonlarını şarj etmesine izin veriyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:20 Kaynak: Youtube
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