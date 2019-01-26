Son Dakika Haberleri: Video | Brigitte'e Evini Açtığı Mülteciler 'Anne' Dedi, Komşuları Araya 60 Metre Duvar Ördü

Video | Brigitte'e Evini Açtığı Mülteciler 'Anne' Dedi, Komşuları Araya 60 Metre Duvar Ördü

36 dakika önce

Brigitte Lips, Fransa'da 'mültecilerin annesi' olarak çağrılıyor.

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Brigitte Lips, Fransa'da 'mültecilerin annesi' olarak çağrılıyor. Gravelines yakınında kamplarda yaşamak zorunda kalan mültecilere kapısını açan Lips, evinde onlarca kişinin telefonlarını şarj etmesine izin veriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:04 

Gravelines, Anne, Fransa, Dünya
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