Video: Brüksel'de Mankenler Çikolata Kıyafetleriyle Podyumda
39 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı. Etkinlik kapsamında hazırlanan 13 çikolatadan elbiseyi mankenler tanıttı
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:37
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