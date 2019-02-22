Son Dakika Haberleri: Video: Brüksel'de Mankenler Çikolata Kıyafetleriyle Podyumda

Video: Brüksel'de Mankenler Çikolata Kıyafetleriyle Podyumda

39 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de tamamen veya kısmen çikolatadan üretilen kıyafetleri giyinen mankenler podyuma çıktı. Etkinlik kapsamında hazırlanan 13 çikolatadan elbiseyi mankenler tanıttı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:37 

Belçika, Brüksel, Dünya
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