Video: Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika Dünya

Video: Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

14 dakika önce

Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğulduView on euronews.

Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğulduView on euronews

Video: Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:57 
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