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Video: Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu
14 dakika önce
Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğulduView on euronews.
Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğulduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:57
Son Dakika Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti Kobe'nin ölüm haberini alan Lebron James gözyaşlarını tutamadı Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu