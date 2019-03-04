Video: Bu Kaplan Yavrularının Nesli Tükeniyor
1 saat önce
Bir zamanlar Çin'in dört bir yanında görülen Güney Çin kaplanların nüfusunda 1950'lerde hızlı düşüş yaşandı.
Bir zamanlar Çin
'in dört bir yanında görülen Güney
Çin kaplanların nüfusunda 1950'lerde hızlı düşüş yaşandı. Bugünkü sayılarının ise sadece 177 olduğu sanılıyor. Ocak ayında, bir gün arayla doğan 6 Güney Çin kaplanı yavrusunun sağlıklı bir şekilde gelişmesi hayvanseverlerin yüzünü güldürdü
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:34
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