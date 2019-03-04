Son Dakika Haberleri: Video: Bu Kaplan Yavrularının Nesli Tükeniyor

Video: Bu Kaplan Yavrularının Nesli Tükeniyor

1 saat önce

Bir zamanlar Çin'in dört bir yanında görülen Güney Çin kaplanların nüfusunda 1950'lerde hızlı düşüş yaşandı.

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Bir zamanlar Çin'in dört bir yanında görülen Güney Çin kaplanların nüfusunda 1950'lerde hızlı düşüş yaşandı. Bugünkü sayılarının ise sadece 177 olduğu sanılıyor. Ocak ayında, bir gün arayla doğan 6 Güney Çin kaplanı yavrusunun sağlıklı bir şekilde gelişmesi hayvanseverlerin yüzünü güldürdü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:34 

Güney, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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