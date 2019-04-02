Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular
58 dakika önce
İzlanda'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı.
İzlanda
'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı.Jökulsa…
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:26 Kaynak: Youtube
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