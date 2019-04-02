Son Dakika Haberleri: Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular

Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular

58 dakika önce

İzlanda'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı.

İzlanda'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı.Jökulsa…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:26 Kaynak: Youtube

İzlanda, Genel
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