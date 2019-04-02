Son Dakika Haberleri: Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular

Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular

43 dakika önce

İzlanda'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı. Jökulsarlon'un parçası olan Breioamerkurjökull'de bir turist grubunun bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen olay rehber Stephan Mantler tarafından kameraya çekildi.

İzlanda'da buzul sütununu çökmesi sonucu denizde oluşan dev dalga paniğe yol açtı. Jökulsarlon'un parçası olan Breioamerkurjökull'de bir turist grubunun bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen olay rehber Stephan Mantler tarafından kameraya çekildi. Mantler'in rehberliğinde bölgeye gelen turistler buzulun çökmesi üzerine oluşan dalgadan kaçarak yüksek bölgelere ulaşmayı başardı. Olayda yaralanan olmadı. Her yıl çok sayıda turist bölgedeki doğal hayatı gözlemlemek için buzul ülkesi olarak bilinen İzlanda'yı ziyaret ediyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:38 

turist, İzlanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun! Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]