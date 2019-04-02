Video: Buzulun Çökmesiyle Oluşan Dev Dalgadan Son Anda Kurtuldular
43 dakika önce
İzlanda'da buzul sütununun çökmesi sonucu denizde oluşan dalga paniğe yol açtı.
Jökulsarlon'un parçası olan Breioamerkurjökull'de bir turist grubunun bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen olay rehber Stephan Mantler tarafından kameraya çekildi.
İzlanda
'da buzul sütununu çökmesi sonucu denizde oluşan dev dalga paniğe yol açtı. Jökulsarlon'un parçası olan Breioamerkurjökull'de bir turist
grubunun bölgeyi ziyareti sırasında meydana gelen olay rehber Stephan Mantler tarafından kameraya çekildi. Mantler'in rehberliğinde bölgeye gelen turistler buzulun çökmesi üzerine oluşan dalgadan kaçarak yüksek bölgelere ulaşmayı başardı. Olayda yaralanan olmadı. Her yıl çok sayıda turist bölgedeki doğal hayatı gözlemlemek için buzul ülkesi olarak bilinen İzlanda'yı ziyaret ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:38
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