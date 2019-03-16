Video: Cami Saldırıları Hakkındaki Açıklamaları ile Tepki Çeken Senatöre Yumurtalı Saldırı…
27 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı…
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:10 Kaynak: Youtube
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