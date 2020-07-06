Video: Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
ÇanakkaleGelibolu Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
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7.07.2020 02:54:00. #1.13#
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