Video | Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya Harita Tepkisi: Teknik Ama Vahim Bir Hata
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki hataya gerekli tepkinin verildiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki hataya gerekli tepkinin verildiğini belirtti…
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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