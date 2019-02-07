Son Dakika Haberleri: Video | Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya Harita Tepkisi: Teknik Ama Vahim Bir Hata

Video | Çavuşoğlu'ndan Pompeo'ya Harita Tepkisi: Teknik Ama Vahim Bir Hata

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki hataya gerekli tepkinin verildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki hataya gerekli tepkinin verildiğini belirtti…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/07/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube

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