Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti

06.03.2022 11:07
Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekerken göle düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekerken göle düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenişehir Gölü'ndeki asma köprüde video çekmek isteyen Suriye uyruklu Recep El Reşit (18) dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı.

Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Recep El Reşit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. - HATAY

Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti
Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti
Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti
Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı Hatay'da göle düşen gencin cesedine ulaşıldı Göle düşen genci arama çalışması başlatıldı Göle düşen genci arama çalışması başlatıldı

Yenişehir, Suriye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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