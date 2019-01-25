Video Çekimlerinde Kullandığım Ekipmanlar ve Montaj Yazılımları
5 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Video Çekimlerinde Kullandığım Ekipman ve Montaj Araçlarını tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Video Çekimlerinde Kullandığım Ekipman ve Montaj Araçlarını tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:14 Kaynak: Youtube
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