Video çekip skandal ifadeler kullandı: Filistinli bayanları evime bekliyorum

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1400 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi rehin alınmıştı. 2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de, Sağlık Bakanlığı 12 Kasım'da İsrail'in saldırılarında 11 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, bu kişilerin 4 bin 500'den fazlasının çocuklar olduğunu açıkladı.

"SADECE BAYANLAR GELSİN"

Bölgede sivil katliamı devam ederken sosyal medyada yayınlanan bir video büyük tepki çekti. Cep telefonunu açıp karşısına geçen bir şahıs, skandal ifadeler kullandı. Çektiği videoda Filistinli kadınları evine davet eden şahıs, "Biliyorsunuz Filistin İsrail savaşı var ülkemizde. Bütün bayanları evime davet ediyorum. Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR NASIL CANLILAR ALLAHIM"

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan video büyük tepki çekti. Gönderinin altına "Bu insanlarla aynı memlekette yaşamaktan utanıyorum. Allah belanı versin senin", "Niye böylesiniz abi böyle bir durum da bile neden? Hiç mi Allah tan korkmuyorsunuz?", "Bunlar nasıl canlılar Allah'ım" şeklinde yorumlar yapıldı.