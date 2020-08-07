Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü - Son Dakika

Video çekmek için çıktığı surlardan düşen vatandaş öldü

BURSA - Bursa'da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen E.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, gezmek için tarihi Bursa Tophane surlarına çıktı. E.T., video çekmek isterken ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.