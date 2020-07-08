Video çekmek için girdiği su birikintisinde öldü - Son Dakika

Video çekmek için girdiği su birikintisinde öldü

Afyonkarahisar'da, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurdaki su birikintisine giren Oğuzhan Baylan (17), yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Olay dün saat akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a bağlı Karaaslan Köyü'nde meydana geldi. Bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan, akşam saatlerinde arkadaşı Şükrü İ. (16) ile bölgedeki taş ocaklarından biri tarafından açılan çukurdaki su birikintisine girdi. Burada sosyal medya hesabı Tiktok'ta paylaşmak için video çekmek isteyen Baylan, bir anda su yun içinde kayboldu. Baylan ile birlikte suya giren ancak kayalara tutunarak kendisini kurtarmayı başaran Şükrü İ., arkadaşının ailesi ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ekipleri suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından su altında yapılan aramada, Oğuzhan Baylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri, sinir krizi geçirdi. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan'ın cenazesi, ardından cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aile üyeleri, ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarı levhası olmadığını belirterek, şirketi suçladı.