Son Dakika Haberleri: Video | Çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı
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Video | Çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

17 dakika önce

İngiltere'de bir etkinlik sırasında çevreci kadın aktiviste müdahale eden üstü düzey bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

Video | Çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı, System.String[]
İngiltere'de bir etkinlik sırasında çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden üstü düzey bakanlık çalışanı açığa alındı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Mark Field adlı Dışişleri Bakanlığı çalışanının olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Field ise eyleminden dolayı özür diledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:08 
İngiltere, Dünya
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