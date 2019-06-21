Video | Çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı
17 dakika önce
İngiltere'de bir etkinlik sırasında çevreci kadın aktiviste müdahale eden üstü düzey bakanlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:08
'de bir etkinlik sırasında çevreci kadın aktivist eylemciye müdahale eden üstü düzey bakanlık çalışanı açığa alındı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Mark Field adlı Dışişleri Bakanlığı
çalışanının olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Field ise eyleminden dolayı özür diledi.
Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi
DHA DIŞ- Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi
Prens Harry'nin dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Anniston'a aşık olduğu iddia edildi