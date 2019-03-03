Video: Cezayir'de Abdulaziz Buteflika İsyanı
1 saat önce
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. kez bu görev için adaylığını koyması ülkede protestolara neden oldu.
Cezayir
'de Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın 5. kez bu görev için adaylığını koyması ülkede protestolara neden oldu. Buteflika'ya karşı gösteriler başkent Cezayir olmak üzere bir çok kentte yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:43
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