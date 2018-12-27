Son Dakika Haberleri: Video | CHP Adayı İmamoğlu: İstanbul Kabusa Dönüştü, Kente İhanet Edilmesin

Video | CHP Adayı İmamoğlu: İstanbul Kabusa Dönüştü, Kente İhanet Edilmesin

33 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım etkinliğinde İstanbul için beş büyük vaadini ve bunları nasıl gerçekleştireceğini açıkladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım etkinliğinde İstanbul için beş büyük vaadini ve bunları nasıl gerçekleştireceğini açıkladı.



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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:56 Kaynak: Youtube

Haliç, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel
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