Video | CHP Adayı İmamoğlu: İstanbul Kabusa Dönüştü, Kente İhanet Edilmesin
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım etkinliğinde İstanbul için beş büyük vaadini ve bunları nasıl gerçekleştireceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:56 Kaynak: Youtube
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