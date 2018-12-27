Video | CHP Adayı İmamoğlu: İstanbul Kabusa Dönüştü, Kente İhanet Edilmesin
13 dakika önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım etkinliğinde İstanbul için beş büyük vaadini ve bunları nasıl gerçekleştireceğini açıkladı.
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Haliç
Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım etkinliğinde İstanbul için beş büyük vaadini ve bunları nasıl gerçekleştireceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:04
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı
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