Son Dakika Haberleri: Video | Çin'den Uzayda Dev Adım: Ay'ın 'karanlık Yüzü'ne İlk Kez İnildi

Video | Çin'den Uzayda Dev Adım: Ay'ın 'karanlık Yüzü'ne İlk Kez İnildi

2 saat önce

Çin'e ait uzay aracı, Ay'ın 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilke imza attı.

Çin'e ait uzay aracı, Ay'ın 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilke imza attı. 8 Aralık'ta Dünya'dan ayrılan 'Chang'e 4' adlı insansız uzay aracı sorunsuz bir şekilde belirlenen hedef noktaya ulaştı. Misyon sonunda Ay'ın oluşumuna dair yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/03/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:16 Kaynak: Youtube

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