Video: Çin, ABD'ye Tüm Şirketler İçin Ayrımcı Olmayan İş Ortamı Sağlama Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Video: Çin, ABD'ye Tüm Şirketler İçin Ayrımcı Olmayan İş Ortamı Sağlama Çağrısında Bulundu

20.06.2022 12:33
Video: Çin, ABD'ye Tüm Şirketler İçin Ayrımcı Olmayan İş Ortamı Sağlama Çağrısında Bulundu

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İlgili haberleri not aldım. Geri ödeme alamayan ABD şirketlerinin, zorluklarla karşılaşacağı ve masrafları kendileri ödemek suretiyle ekipmanları değiştirmek zorunda kalabileceği şeklindeki yorumları da not aldım.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"İlgili haberleri not aldım. Geri ödeme alamayan ABD şirketlerinin, zorluklarla karşılaşacağı ve masrafları kendileri ödemek suretiyle ekipmanları değiştirmek zorunda kalabileceği şeklindeki yorumları da not aldım. Bencil çıkarlarla harekete geçen bazı ABD'li politikacılar, ulusal güvenlik kavramının altını üstüne getirmiş ve devlet gücünü kullanarak bazı Çinli şirketleri kötü niyetle baskılamaya çalışmıştır, ancak uzun vadede acı ilacı içmek zorunda kalacak olanlar, ABD iş dünyası ve sıradan Amerikalılardır.

Gerçekler ortaya çıkarmıştır ki, ABD sürekli olarak ekonomik işbirliğini siyasallaştırmaya, araçsallaştırmaya ve silah gibi kullanmaya çalışmıştır. ABD, 'yüksek çitli küçük bahçe' kurma amacıyla Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklamaları için diğer ülkeleri korkutmuş, kontrol altına almış ve zorlamıştır. Bu durum Çinli şirketlerin çıkarlarına ağır zarar vermiş ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi şekilde etkilemiştir. Buna kesin dille karşı çıkan sadece Çin değildir. ABD'li şirketler ve tüketiciler de bundan memnun değildir. ABD'li politikacıların bu rağbet görmeyen hamleleri başarısızlığa mahkumdur.

ABD'nin bu tür hatalı eylemleri derhal durdurmasını ve ekonomik işbirliğinden yararlanmak ve tüm şirketler için ayrımcı olmayan, adil, hakkaniyete dayalı ve açık bir iş ortamı sağlamak üzere daha fazla gayret göstermesini umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin, ABD'ye Tüm Şirketler İçin Ayrımcı Olmayan İş Ortamı Sağlama Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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