Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor - Son Dakika
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Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor

20.04.2022 14:07
Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor

HE XİYUE, Xinhua muhabiri: "Şu anda Hollanda'nın Almere kentindeyiz.

HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Hollanda'nın Almere kentindeyiz. Burada 14 Nisan'da Floriade Uluslararası Bahçecilik Fuarı açıldı. Bu, Kovid-19 pandeminin yayılmaya başlamasından bu yana düzenlenen ilk A1 Uluslararası Bahçecilik Fuarı."

HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Burası Floriade'deki Çin pavyonu, Çin Bambu Bahçesi. 4.200 metrekarelik bir alanı kaplayan pavyon, Çinlilerin hayatlarına dair özlemlerini yansıtan, daha yeşil bir çevre olgusunun ortaya konduğu, çiçek ve bambuların olduğu bir Çin bahçesi sunuyor."

JU PENGJİE, Fuardaki Çin'in Bambu Bahçesi İnşaat Şefi:

"Bütün bahçe, bambudan yapılmış yeni Çin inşaat malzemelerini ve Çin'de uzun bir geçmişi olan çiçek ve bambu kültürünü birleştiren yeni teknikleri barındırıyor. Bu sadece Çin'in modern bahçecilik alanındaki son başarılarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda ekolojik bir medeniyetin inşasını da gözler önüne seriyor. Ana sergi salonumuzda ise tüm yapı malzemeleri yeşil ve çevre dostu bambu malzemelerden üretildi."

ANNEMARİE JORRİTSMA, Floriade Genel Müdürü:

"Çin'in fuarın 'Büyüyen Yeşil Kentler" temasına nasıl baktıklarını göstermek için güzel, hoş, sessiz bir Çin bahçesi ile elinden gelenin en iyisini yaptığını görmek çok güzel. Ticaret konusuna gelirsek, Çin ile çok iyi ilişkimiz var ve umarım bu şekilde gelişmeye devam eder, böylece Avrupa ve Çin arasında giderek daha fazla bağ kurulur."

İlk kez 1960 yılında Rotterdam'da yapılan Floriade, o zamandan beri her 10 yılda bir düzenleniyor.

Ziyaretçiler, "Büyüyen Yeşil Kentler" teması kapsamında, bu yılki Floriade'de çiçek, bitki, sebze ve meyvelerin koku ve renklerinin yanı sıra 400'den fazla uluslararası katılımcı tarafından sunulan en son yeşil yeniliklerin keyfini çıkarabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Almere'den bildiriyor.

Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, İnşaat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin Bambu Bahçesi, Hollanda'da Düzenlenen Dünya Bahçecilik Fuarında Işıldıyor - Son Dakika
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