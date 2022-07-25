Video: Çin, Bibliyoloji Kaynaklarını Korumak İçin Ulusal Arşivleri Kurdu - Son Dakika
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Video: Çin, Bibliyoloji Kaynaklarını Korumak İçin Ulusal Arşivleri Kurdu

25.07.2022 14:11
Video: Çin, Bibliyoloji Kaynaklarını Korumak İçin Ulusal Arşivleri Kurdu

Çin, Ulusal Yayınlar ve Kültür Arşivleri'nin açılışını Cumartesi günü yaptı.

Çin, Ulusal Yayınlar ve Kültür Arşivleri'nin açılışını Cumartesi günü yaptı.

Bu, Çinli yetkililerin kültürel kalıntıların korunmasını artırmaya ve daha iyi bir geleceğe giden yolu aydınlatmak için tarihi inisiyatif kazanmak adına bilgeliğe geçmişten ulaşmayı teşvik etmeye yönelik son çabası.

Ulusal arşivler, ulusal bibliyoloji (kitap bilimi) kaynaklarına dair genel bir veri tabanı ve Çin kültürü için de bir tohum geni bankası işlevi görüyor.

Proje, üç yılda inşa edilmesinin ardından Beijing'deki arşivleri ve sırasıyla Xi'an, Hangzhou ve Guangzhou'daki diğer üç şubeyi içeriyor. Proje, açılışından sonra ulusal bibliyoloji kaynaklarının devralınması ve korunmasından sorumlu olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin, Bibliyoloji Kaynaklarını Korumak İçin Ulusal Arşivleri Kurdu - Son Dakika

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