Video: Çin-Brezilya Ev Aletleri Ortak Girişimi Brezilya'da 3. Fabrikasını Açtı - Son Dakika
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Video: Çin-Brezilya Ev Aletleri Ortak Girişimi Brezilya'da 3. Fabrikasını Açtı

21.05.2022 00:56
Video: Çin-Brezilya Ev Aletleri Ortak Girişimi Brezilya'da 3. Fabrikasını Açtı

Ev aletleri sektöründe Çin-Brezilya ortak girişimi SEMP TCL, üçüncü fabrikasını Brezilya'nın Manaus kentinde açtı.

Ev aletleri sektöründe Çin- Brezilya ortak girişimi SEMP TCL, üçüncü fabrikasını Brezilya'nın Manaus kentinde açtı.

SEMP TCL Başkan Yardımcısı Felipe Hennel Fay Çarşamba günkü açılış töreninde, fabrikanın yıllık klima üretim kapasitesinin bir milyon adede ulaşmasının beklendiğini söyledi.

FELIPE FAY, SEMP TCL Başkan Yardımcısı:

"Bu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi yarım milyon adet, yani tek vardiyada 500.000 adet. İki vardiya çalışırsak kapasite 1 milyon adede kadar genişletilebilir."

34.000 metrekareden fazla bir alanı kaplayan fabrikanın yerel halka 1.000 kişilik istihdam yaratması ve TCL klimalarının Brezilya'daki pazar payını genişletmesi bekleniyor.

FELIPE FAY, SEMP TCL Başkan Yardımcısı:

"Bu ürünlerden biri, Brezilya'da çok önemli bir pazara sahip olan hafif ticari ürün grubu. (Brezilya'da) TCL pazar payını çok hızlı bir şekilde artırmak amacıyla böylesine önemli bir ürün grubuna sahip olduğumuz için kendimize güveniyoruz."

SEMP TCL, 2016 yılında Çinli elektronik devi TCL Technology ve köklü Brezilyalı ev aletleri üreticisi SEMP tarafından ortaklaşa kuruldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brezilya'nın Manaus kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin-Brezilya Ev Aletleri Ortak Girişimi Brezilya'da 3. Fabrikasını Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin-Brezilya Ev Aletleri Ortak Girişimi Brezilya'da 3. Fabrikasını Açtı - Son Dakika
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