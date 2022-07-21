Video: Çin, Daha İyi Yaşam ve Daha İyi Ekoloji İçin En Yüksek Rakımlı İlçesinin Sakinlerini Başka Yere Yerleştiriyor

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Tsonyi İlçesi, Çin'in en yüksek ilçesi. İlçeye bağlı Doima kasabasının 300'den fazla sakini Salı günü, yerel halkın yaşamını iyileştirmek ve yerel ekosistemi korumak için memleketlerini terk etti. Bu, ilçenin yeniden yerleşiminin ikinci etabının başlangıcı oldu.

Doima kasabasının halkının yeni yerleşimi Singpori, Yarlung Zangbo Nehri'nin kuzey kıyısında, Shannan şehrinde 3.600 metre yükseklikte, bölgesel merkez Lhasa'nın havaalanından sadece 10 km uzaklıkta bulunuyor.

Ortalama yüksekliği 5.000 metrenin üzerinde olan Tsonyi'de havadaki oksijen miktarı, ovadaki oksijenin yaklaşık yüzde 40'ı kadar.

Aynı zamanda, Çin'in en büyük ve en yüksek rakımlı doğa koruma alanı olan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın bir parçası olan ilçenin nüfusu, başka yere yerleştirmeden önce 14.000'di.

Zorlu çevre koşulları nedeniyle ilçe, insan yerleşimi için uygun değildi.

Tibet, vahşi hayvanlar için evleri boşaltmak ve yerel sakinlerin yaşamını iyileştirmek amacıyla 2019'un sonlarında Tsonyi sakinlerini başka yere yerleştirmeye başladı.

İlçenin kişi başına harcanabilir geliri, kısmen başka yere taşınma sayesinde, ilçenin yoksulluktan kurtarıldığı 2019'daki seviyeden yaklaşık yüzde 30 arttı ve 2021'de yaklaşık 13.600 yuana (yaklaşık 2.016 ABD doları) yükseldi.

Bu son yer değiştirme, kırsal canlandırma çalışmalarıyla yoksulluğu azaltma başarılarını pekiştirmek ve genişletmek için gösterilen çabalar kapsamında gerçekleşti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.