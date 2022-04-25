Video: Çin'de Bir Köyün Beş Yıl İçindeki Öncesi ve Sonrası Görüntüleri - Son Dakika
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Video: Çin'de Bir Köyün Beş Yıl İçindeki Öncesi ve Sonrası Görüntüleri

25.04.2022 13:58
Video: Çin'de Bir Köyün Beş Yıl İçindeki Öncesi ve Sonrası Görüntüleri

Çin doğusundaki Jiangxi eyletinde bulunan Jinggangshan, Şubat 2017'de resmi olarak yoksul bölgeler listesinden çıkarıldı.

Çin doğusundaki Jiangxi eyletinde bulunan Jinggangshan, Şubat 2017'de resmi olarak yoksul bölgeler listesinden çıkarıldı. Beş yıl sonra, bölgede yaşayanların hayatı ciddi şekilde değişti.

Jiangxi eyaletindeki Jinggangshan kentinde bulunan Shenshan Köyü sakini, PENG XİAYİNG

"2016'da 100.0000 yuandan (yaklaşık 15.380 ABD doları) fazla para kazandık. 2017'de yeni evimizi dekore ettik. 2018'de onu kiraladık. 2019'da oğlumun düğünü için daha fazla para kazandık. Geçen yıl en büyük oğlumuz evlendi. Yeni Yıl tatili sırasında, daha küçük olan oğlumuz eve yeni arabasıyla geldi. Kızımızın da bir arabası ve yeni bölgede bir evi var. Herhangi bir mali sıkıntı yaşamıyoruz. Hepimiz oldukça mutluyuz."

Yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi politikayla birlikte, Shenshan Köyü'ndeki köylülerin yüzde 80'i kırsal turizmin bir parçası haline geldi.

Çin'in kırsal canlandırma hamlesi sayesinde, yerel avantajlara sahip tarımsal sanayiler daha da kalkındı.

Kişi başı yıllık gelir, 2.000 yuandan 28.000 yuana yükselerek 14 katına çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinggangshan'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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