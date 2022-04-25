Video: Çin'de Bulunan Asya'nın En Büyük Akıllı Lojistik Merkezi Karbon Nötrlüğe Ulaştı - Son Dakika
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Video: Çin'de Bulunan Asya'nın En Büyük Akıllı Lojistik Merkezi Karbon Nötrlüğe Ulaştı

25.04.2022 13:38
Video: Çin'de Bulunan Asya'nın En Büyük Akıllı Lojistik Merkezi Karbon Nötrlüğe Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an kentinde bulunan ve Çin'in çevrimiçi perakende devi JD.com tarafından işletilen "Asya No.1" akıllı lojistik merkezi karbon nötrlüğe ulaştı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an kentinde bulunan ve Çin'in çevrimiçi perakende devi JD.com tarafından işletilen "Asya No.1" akıllı lojistik merkezi karbon nötrlüğe ulaştı.

Akıllı lojistik merkezi 2019 yılında faaliyete geçmişti. Yaklaşık 300.000 metrekare taban alanına sahip depolama tesisinde günde ortalama yarım milyon paket tasnif edilebiliyor.

Tesisin çatısına kurulan 100.000 metrekarelik fotovoltaik enerji üretim ekipmanı, lojistik merkezinin çalışmasına destek veriyor.

SU NING, Çin'in kuzeybatısındaki JD Lojistik'in halkla ilişkiler departmanı genel müdürü:

"Lojistik merkezi, büyük akıllı ekipmanlar ve çatıdaki fotovoltaik panellerden ambalaja kadar yeşil kalkınma özelliklerine sahip. Tedarikçilerimizden, geri dönüşümlü ambalaj ve yeni enerjili araç kullanmalarını istiyoruz. Her adımda düşük karbonlu kalkınma stratejisini uyguluyoruz.

Merkezin otomasyon ekipmanına yeşil enerji güç veriyor ve gündüzleri elektrikli araçları şarj ediyor. Enerji depolama cihazları gündüz depolanan yeşil elektriği gece sisteme vererek enerji talebi en yükseğe çıktığında bu talebi karşılayabiliyor.

Akıllı lojistik merkezinin artık emisyonu, Çin'in Onaylanmış Emisyon İndirimleri satın alınmak suretiyle dengeleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Karbon, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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