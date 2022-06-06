Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor - Son Dakika
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Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor

06.06.2022 10:12
Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Zhenlai ilçesinde çiftçilerin çeltik tarlalarına yavru yengeçleri salma zamanı geldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Zhenlai ilçesinde çiftçilerin çeltik tarlalarına yavru yengeçleri salma zamanı geldi.

Pirinç ekilen tarlalarda nehir yengeçleri yetiştirme yöntemini geliştiren yerel çiftçiler, pirinçle yengeçler arasındaki ekolojik ilişkiden yararlanarak tarım ilacı ve yengeç yemi kullanımını azaltıyor.

Bu yöntem, pirinç eken çiftçilerin gelirlerinin artırmasına da yardımcı oluyor.

Yİ MİNGJİNG, Zhenlai İlçesi Su Ürünleri Yönetim İstasyonu:

"Her yıl 1 Haziran'la 3 Haziran arası bizim için yavru yengeçleri (çeltik tarlalarına) salmanın en iyi zamanı. Bu sayede hem çiftçilerin gelirleri artıyor hem de pirincin kalitesi yükseliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Çiftçiler Çeltik Tarlalarında Yengeç Yetiştiriyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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