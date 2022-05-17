Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı

17.05.2022 10:08
Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı

Çin'de geliştirilen, atmosfer gözlemleri için tasarlanmış yüzer hava gemisi, Pazar günü Tibet Özerk Bölgesi'nde 9.032 metre yüksekliğe çıkarak rekor kırdı.

Çin'de geliştirilen, atmosfer gözlemleri için tasarlanmış yüzer hava gemisi, Pazar günü Tibet Özerk Bölgesi'nde 9.032 metre yüksekliğe çıkarak rekor kırdı.

Yüzer hava gemisi "Jimu No. 1" tip III, Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Hava gemisi, 9.060 metreküp hacme sahip.

Yüzer hava gemisinin yüksek irtifada topladığı veriler, bölgesel su döngüsünü takip etmek ve atmosfer bileşimindeki değişiklikleri izlemek üzere kullanılıyor.

Proje, Çin'in Qinghai-Tibet Platosu hakkındaki ikinci bilimsel araştırma taraması kapsamında gerçekleştirildi.

Proje, çeşitli Çin araştırma kurumlarından gelen 64 bilim insanının çalışmalarıyla yürütüldü.

Yüzer hava gemisinin, Qinghai-Tibet Platosu'nun su kaynakları hakkında büyük öneme sahip veriler sunması ve iklim değişikliği kapsamında su, ekoloji ve insan faaliyetlerinin zincir etkisinin ele alınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Geliştirilen Yüzer Hava Gemisi Rekor Kırdı - Son Dakika


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