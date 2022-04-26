Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor

26.04.2022 17:52
Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Xunyang şehrinden bir grup ev kadını, Yangtze Nehri'nin en uzun kolu olan Han Nehri boyunca uzanan kıyıları temizlemek için yıllardır gönüllü olarak çalışıyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Xunyang şehrinden bir grup ev kadını, Yangtze Nehri'nin en uzun kolu olan Han Nehri boyunca uzanan kıyıları temizlemek için yıllardır gönüllü olarak çalışıyor. 2017 yılında kurulan grubun üye sayısı 9'dan 70'e yükseldi.

LİU YUMEİ, Ekip üyesi:

"Hepimiz ev kadınıyız. Çocuklara bakmanın yanı sıra nehri korumak için ekibe katılmaya gönüllü olduk."

LİU YUMEİ, Ekip üyesi:

"Genellikle plastik torba, şişe ve bazı ev çöpleri gibi plastik çöpleri temizliyoruz."

XİANMİAO, Ekip üyesi:

"Nehri daha temiz hale getirerek çevreyi iyileştirmek istiyoruz. Evimin önünde ve kasabada çevrenin çok daha iyi durumda olduğunu hissediyorum, bu da beni çok mutlu ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xunyang kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi Video: Çin'in Tianjin Limanı'nda Airbus Uçağının 8 Büyük Parçası Başarıyla İndirildi Video: Çin'de Ormandaki Fillerin Üç Boyutlu Görüntüsü İzleyenleri Büyülüyor Video: Çin'de Ormandaki Fillerin Üç Boyutlu Görüntüsü İzleyenleri Büyülüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Çin'de Gönüllüler Yıllardır Han Nehri Kıyılarını Temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement