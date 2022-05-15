Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular - Son Dakika
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Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular

15.05.2022 14:24
Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chuzhou kentinde bir kamyonun altında kalarak sıkışan çocuğu yoldan geçenler kamyonu iterek kurtardı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chuzhou kentinde bir kamyonun altında kalarak sıkışan çocuğu yoldan geçenler kamyonu iterek kurtardı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, kamyonun iki yetişkin ve bir çocuğu taşıyan elektrikli bisiklete çarpmasıyla meydana geldi.

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin'de Kamyonun Altına Sıkışan Çocuğu Kurtarmak İçin Seferber Oldular - Son Dakika
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