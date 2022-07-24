"Her pazarın ihtiyaçlarına saygı duyuyoruz. Çin markaları orada memnuniyetle karşılanırsa bu Çin'deki otomobil üreticilerinin cesaretini daha da artıracaktır."

Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor tarafından üretilen yaklaşık 1.000 elektrikli araç Avrupa'ya sevk ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: Çin'de Üretilen Mg4 Elektrikli Araçları Avrupa'ya İhraç Edildi - Son Dakika

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