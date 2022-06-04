Video: Çin'de Yaşayan Yabancılar Ejderha Teknesi Festivali İçin Lezzetler Hazırladı - Son Dakika
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Video: Çin'de Yaşayan Yabancılar Ejderha Teknesi Festivali İçin Lezzetler Hazırladı

04.06.2022 13:44
Video: Çin'de Yaşayan Yabancılar Ejderha Teknesi Festivali İçin Lezzetler Hazırladı

HRYTSAK ANHELİNA LESİA, Tongling'de yaşayan yabancı"Herkese merhaba, benim adım Anhelina, Ukraynalıyım. Şimdi Anhui eyaletinin Tongling kentinde yaşıyorum.

HRYTSAK ANHELİNA LESİA, Tongling'de yaşayan yabancı

"Herkese merhaba, benim adım Anhelina, Ukraynalıyım. Şimdi Anhui eyaletinin Tongling kentinde yaşıyorum. Bugün ben ve arkadaşlarım Ejderha Teknesi Festivali'ne davetliyiz. Hadi gidip bir bakalım!"

Yuvarla. Tekrar bu şekilde yuvarla.

Pirinç ekle.

HRYTSAK ANHELİNA LESİA, Tongling'de yaşayan yabancı

"İlk defa Zongzi yapıyorum. Zor ama ilginç olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu yapmak için daha fazla şansım olur."

HRYTSAK ANHELİNA LESİA, Tongling'de yaşayan yabancı

"Öğrencilerin ulusal (etnik) kostümler giydiklerini gördüm. Bana 56 milliyet (etnik köken) olduğu söylendi, bence bu kostümler çok güzel. Onlar mutlu, ben de mutluyum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tongling'den bildiriyor

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Yaşayan Yabancılar Ejderha Teknesi Festivali İçin Lezzetler Hazırladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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