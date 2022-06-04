Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı - Son Dakika
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Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı

04.06.2022 14:04
Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı

Çin'in en büyük çölü Taklimakan'ı geçen ilk otoyol artık sıfır karbon emisyonuna ulaştı.

Çin'in en büyük çölü Taklimakan'ı geçen ilk otoyol artık sıfır karbon emisyonuna ulaştı.

Xinjiang'da bulunan toplam 522 km uzunluğundaki otoyol, kuzeyindeki Lunnan'ı güneyindeki Minfeng ilçesine bağlıyor.

Otoyol 1995 yılında açılmıştı.

Perşembe günü, otoyolda ağaçların sulanması amacıyla su pompalamak için elektrik üretecek olan güneş panelleri kullanılan "sıfır karbon" projesi başlatıldı.

CHEN YABİNG, Tarim Petrol Sahası:

"Otoyolun her iki tarafında bulunan karbon yutağı ağaç kuşaklarında dizel gücün yerine fotovoltaik güç kullandık."

CHEN YABİNG, Tarim Petrol Sahası:

"Bu şekilde, her sene dizel yakıt tüketimini yaklaşık 1.000 ton azaltabiliriz ve karbondioksit emisyonu 3.410 ton azalmış olur. Otoyolun her iki tarafındaki karbon ağaç kuşağının karbonu emebildiği göz önüne alındığında, hektar başına yaklaşık 6,4 ton karbondioksit emilebildiğinden tüm ağaç kuşağı 20.000 ton karbondioksit emebilecek. Bu da yoldan geçen araçların neden olduğu bütün emisyonu dengeleyebildiği ve çöl otoyolunda "sıfır karbona" ulaşılabileceği anlamına geliyor."

"Ölüm denizi" olarak adlandırılan dünyanın en büyük çöllerinden Taklimakan, sert doğasıyla biliniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'deki Taklimakan'dan Geçen İlk Çöl Otoyolu Sıfır Karbon Emisyonuna Ulaştı - Son Dakika

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