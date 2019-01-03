Video | Çin'den Uzayda Dev Adım: Ay'ın 'Karanlık Yüzü'ne İlk Kez İnildi
2 saat önce
Çin'e ait uzay aracı, Ay'ın 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilke imza attı.
Çin
'e ait uzay aracı, Ay'ın 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilke imza attı. 8 Aralık
'ta Dünya'dan ayrılan 'Chang'e 4' adlı insansız uzay aracı
sorunsuz bir şekilde belirlenen hedef noktaya ulaştı. Misyon sonunda Ay'ın oluşumuna dair yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:19
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