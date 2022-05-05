Video: Çin, Dijital Ekonomide Daha Parlak Bir Geleceğe İlerliyor - Son Dakika

Çin pandeminin yaşandığı üç yıl içinde, dinamik büyümeyi desteklemek için ekonomiyi dijitalleştirmede epey ilerleme kaydetti.

Dijital ekonomik faaliyetler son yıllarda katlanarak büyüdü ve ulusal ekonomide giderek baskın güçlerden biri haline geldi.

2020'de Çin'in dijital ekonomisi yüzde 9,7'lik yüksek bir büyüme oranıyla 39,2 trilyon yuan (yaklaşık 6,16 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti ve yukarı yönlü olarak ulusal GSYİH'nin tahmini yüzde 38,6'sına ulaştı.

EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı:

"Ben (dijital ekonominin) bu gelişiminin (Çin'de) çok iyi karşılandığını ve dijital ekonominin gelişiminin özellikle pandemi ekonomisinde çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum, insanlar için çok uygun, hayatınızı kolaylaştırıyor ve aynı zamanda ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bir yaklaşım kanalı."

SUDHEENDRA KULKARNI, Hindistan Gözlemci Araştırma Vakfı eski Başkanı:

"Son iki buçuk yılda gördüğümüz şey, küresel ekonominin dijital devrim nedeniyle büyük bir baskı gördüğü ve Çin'in bugün dijital ekonomi açısından açık ara en güçlü ulus olduğudur. Dijital ekonomi, pandeminin yarattığı birçok sorunu çözdü. Örneğin, uzaktan çalışma, evden çalışma, ortak araştırma ve ortak çalışma, bunların hepsini... Çin'in dijital ekonomideki liderliği, dünyanın geri kalanı için bir umut ışığıdır."

Çin, 2012'den bu yana dijital ekonominin gelişimini ulusal strateji haline getirdi ve sektörü desteklemek için ayrıntılı yol haritaları ve teşvikler yayınladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.