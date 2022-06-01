Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta

01.06.2022 10:21
Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta

Çin'i "ikinci vatanı" olarak gören genç bir öğretmen olan Müberra Batuhan, Türkiye'de giderek daha fazla öğrencinin Çin'de yüksek öğrenim fırsatları aradığı bir ortamda Türk gençleri arasında Çin dili ve kültürünü teşvik etmek için çalışıyor.

Çin'i "ikinci vatanı" olarak gören genç bir öğretmen olan Müberra Batuhan, Türkiye'de giderek daha fazla öğrencinin Çin'de yüksek öğrenim fırsatları aradığı bir ortamda Türk gençleri arasında Çin dili ve kültürünü teşvik etmek için çalışıyor.

Şu anda Ankara'da yaşayan Batuhan, Çin'in kuzeybatısındaki tarihi Xi'an kentinde dört yıl eğitim gördüğü üniversiteden Çin dili ve edebiyatı alanında lisans derecesi aldı.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Yaklaşık olarak 5 yıldır Çince eğitim veriyorum. Tabii ben sadece Çinceyle kalmıyorum; orada yaşadığım her şeyi öğretmeye çalışıyorum insanlara. Her şeyi alsınlar istiyorum. (Öğrencilerimin) bir Çinliyle karşı karşıya geldiği zaman muhakkak ki onun beden dilini ne konuşmaya çalıştığını, ne anlatmaya çalıştığını-sadece konuşmak yeterli olmuyor- her şekilde tanımasını sağlamaya çalışıyorum."

Türkiye ve Çin'in son yıllarda tüm alanlarda işbirliğini artırmasıyla iki taraf arasındaki halklar arası alışverişler de gelişti.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Ben (Çin diline artan ilgiyi) ekonomiye bağlıyorum. Öğrencilerin Türkiye'de çok fazla iş imkanı bulamadıkları zaman sadece İngilizcenin yeterli gelmediğini fark ettiklerini düşünüyorum; yanına ek bir dil katmak istediklerinin farkına vardım. Bütün olarak bakabiliriz."

Batuhan'ın en iyi öğrencilerinden olan ve Ankara bir üniversitede hukuk öğrenimi gören Ekin Pekşen, ticaret ve denizcilik konularında uzmanlaşmış bir avukat olmak istiyor.

19 yaşındaki Pekşen, mezun olduktan sonra Çin'de çalışabilmeyi ve Çin'in yabancılara sunduğu çeşitli iş imkanlarından yararlanmayı hayal ediyor.

Pekşen'in Çin'e duyduğu sevgi, Çin TV dizilerini seyretmesi ve Çin müziği dinlemesiyle başlamış. Pekşen, Çin kültürünün "geniş kapsamlı" olduğunu, bunu Batı merkezli çalışmalarda göremediğini söylüyor.

EKİN PEKŞEN, Öğrenci:

"İlk önce Batılı dillerini öğrenmeye başladım, çünkü yurtdışına gitmeye ve yurtdışında öğrenim görmeye ve hatta yurtdışında çalışmaya ilgi duyuyordum. Sonra bazı Batı dillerini öğrenmenin yeterli olmadığını, Çin ve Asya kültürünün şu anda dünya üzerinde büyük etkisi olduğunu fark ettim. O yüzden Çin kültürüne, Asya kültürüne ilgi göstermeye başladım."

Her yıl 100.000'in üzerinde Türk öğrenci daha iyi eğitim almak için yurtdışında öğrenim görmeyi seçiyor. Çin'in daha fazla fırsat sunmaya başlamasıyla, trend artık bu ülkeye doğru kayıyor.

MÜBERRA BATUHAN, Çin dili öğretmeni:

"Ben orayı özlüyorum. Benim ikinci vatanım orası. Tabii ki de (Türk öğrencilere) tavsiye ediyorum gitmelerini. Tabii, orası başka bir kültür. Oranın başka bir büyüsü var açıkçası."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Panesso'nun kitabı Bogota'da tanıtıldı Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Panesso'nun kitabı Bogota'da tanıtıldı Video: Türk Analist, Çkp'nin Son On Yıllardaki Başarılarını Etkileyici Buluyor Video: Türk Analist, Çkp'nin Son On Yıllardaki Başarılarını Etkileyici Buluyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:40:43. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Çin Dili ve Kültürü Türk Gençleri Arasında Revaçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement