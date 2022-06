Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Diğer Ülkelerdeki İnsan Haklarıyla İlgili Konuşacak Konumda Değil

Çin'in Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Pazartesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi'nin toplum içinde silah taşımayı sınırlayan bir New York eyalet yasasını iptal ettiği yönünde basında çıkan haberlere dair yorum yaparken "Eğer ABD'li politikacılar kendi ülkelerindeki çocukların hayatlarını bile doğru düzgün bir şekilde koruyamıyorsa gerçekten başka ülkelerde insan hakları hakkında konuşabilecek konumda olabilirler mi?" diye sordu.

ZHAO LİJİAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Konuya dair haberler dikkatimi çekti. Ayrıca kararın çıkmasından sonraki ikinci gün Chicago'da sokakta silah seslerinin de duyulması gözümden kaçmadı. ve 5 aylık bir kız çocuğu vurularak öldürüldü. Dünyada silahlı şiddetin en kötü olduğu ülke olan ABD'de rekor sayıda silahlı şiddet kurbanı bulunuyor. ABD'de her gün ortalama 122 kişi ateşli silahla vurularak öldürülüyor. Amerikan vatandaşları için her gün silahlı şiddetin gölgesi ve ölüm korkusu var. Silahlı şiddete dair kayıtlara göre, bu senenin başından beri, silahlı şiddet sebebiyle hayatını kaybeden yaklaşık 21.000 Amerikalı bulunuyor ve her birinde en az dört kişinin yaralandığı veya öldürüldüğü 279 toplu silahlı saldırı gerçekleşti. Bununla birlikte ABD'li politikacılar buna karşılık olarak herhangi bir somut önlem almadı. İnsanlar şunu sormadan edemiyor: Kaybedilen hayatlar ve yaslı ailelerin karşısında ABD'li politikacılar siyasi bir gösteri ortaya koymak dışında ne yaptı? Politikacılar birbirlerini suçlamakla meşgulken çok fazla insan öldürüldü. ve çok fazla Amerikalının hayalleri paramparça edildi. Teksas'taki Rob ilkokulundaki silahlı saldırı hadisesi hala çok geride kalmış değil. Yeni trajediler yaşanmaya devam ediyor ve insanlığın ahlaki vicdanını sınıyor. Eğer ABD'li politikacılar kendi ülkelerindeki çocukların hayatlarını bile doğru düzgün bir şekilde koruyamıyorsa, gerçekten başka ülkelerde insan hakları hakkında konuşabilecek konumda olabilirler mi?"

