Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Ukrayna Krizindeki Olumsuz Rolü Üzerine Düşünmeli - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Ukrayna Krizindeki Olumsuz Rolü Üzerine Düşünmeli

27.05.2022 22:31
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Ukrayna Krizindeki Olumsuz Rolü Üzerine Düşünmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin uluslararası toplumun tarafsızlık ve adalete yönelik sesini dinlemesi ve Ukrayna krizindeki olumsuz rolü üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin uluslararası toplumun tarafsızlık ve adalete yönelik sesini dinlemesi ve Ukrayna krizindeki olumsuz rolü üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamaları dikkate alıyoruz. Bu, uluslararası toplumun Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ABD'nin omuzlarına yüklediği sorumluluk konusunda net bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in 190'dan fazla üyesi arasında, 6 milyarın üzerinde insana ev sahipliği yapan 140'tan fazla ülke, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti. Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu, uluslararası hukuk veya Güvenlik Konseyi'nin yetkisi olmaksızın tek taraflı yaptırımlar ve uzun vadeli geniş kapsamda yargı yetkisi kullanımını onaylamıyor ve taraf seçmeyi ya da bloklar çatışmasında yer almayı reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri objektif ve adaletli sesleri dinlemeli, Ukrayna krizindeki rolüyle ilgili özeleştiri yapmalı ve Rusya ile kapsamlı diyalog kurarak politik bir uzlaşı sağlayacak koşulları oluşturmalı. Yangını uzaktan seyretmek, ateşe körükle gitmek gibi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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