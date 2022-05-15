Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği Açık ve Dürüst - Son Dakika
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Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği Açık ve Dürüst

15.05.2022 12:44
Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği Açık ve Dürüst

ZHAO LIJIAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Çin'in Solomon Adaları ile güvenlik işbirliği, karşılıklı saygı ve eşit koşullarda istişareye dayanıyor.

ZHAO LIJIAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Çin'in Solomon Adaları ile güvenlik işbirliği, karşılıklı saygı ve eşit koşullarda istişareye dayanıyor. Bu, Solomon Adaları'nda sosyal istikrarı ve uzun vadeli barışı teşvik etmeye olanak sağlıyor ve Güney Pasifik bölgesinin çıkarları ile aynı doğrultuda bulunuyor. Çin-Solomon Adaları güvenlik işbirliği açık, dürüst ve kusursuzdur; meşru ve hukuka uygundur. Buna karşılık Avustralya, Solomon Adaları'nın kendi 'arka bahçesi' olduğunu iddia ediyor ve Çin ile Solomon Adaları arasında güvenlik işbirliği için kırmızı çizgi çekmek istiyor. Bu zorlama değil mi? Avustralya, Solomon Adaları'nın egemenlik hakkı olan diğer ülkelerle bağımsız işbirliği yapma hakkını engellemek için her yolu deniyor. Bu müdahale değil mi? Avustralya ayrıca, bölgesel gerilimi kışkırtmak ve hakimiyet aramak amacıyla askeri blok oluşturma ve nükleer yayılma riskini artırmak için bölge dışı bir ülkeyle gizli bir anlaşmaya varıyor. Bu hegemonik amaç için yapılmış bir eylem değil mi? Avustralyalı politikacı, doğruyu yanlışla karıştırma ve hırsızın 'hırsızı durdurun' diye bağırması oyunu gibi hamlelere son vermeli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avustralya, Solomon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği Açık ve Dürüst - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Solomon Adaları Güvenlik İşbirliği Açık ve Dürüst - Son Dakika
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